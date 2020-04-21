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حوادث

بحوزتة كمية من المخدرات .. حبس عاطل ٤ أيام في النزهة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:35 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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رامى المهدى
 قررت النيابة العامة حبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته كمية من مخدر الحشيش بمنطقة النزهة.

وأوضحت التحقيقات أن  إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول).


بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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