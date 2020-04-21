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رياضة

أسباب تقنية .. اتحاد الكرة يبرر للفيفا انسحابه من بطولة البلاي ستيشن

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:35 م
حسام الحارتي
برر اتحاد الكرة فى خطاب رسمى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتذاره عن المشاركة في بطولة البلاي ستيشن التي انطلقت اليوم بأسباب تقنية. 
كانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات رومانيا وتركيا وإسرائيل.
واعتذر أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، اليوم الإثنين، عن تمثيل منتخب مصر، في بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية "فيفا"، وذلك بعد وقوع المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع الكيان الصهيوني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بترشيح أحمد الشيخ، وأحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني من اللاعبين، لتمثيل مصر في البطولة التي ينظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم.
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