أسباب تقنية .. اتحاد الكرة يبرر للفيفا انسحابه من بطولة البلاي ستيشن





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بترشيح أحمد الشيخ، وأحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني من اللاعبين، لتمثيل مصر في البطولة التي ينظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم.