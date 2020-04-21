سمير فرج: تبرعات الجيش لتحيا مصر هدية للشعب

قال اللواء سمير فرج رئيس هيئة الشئون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية، إن تبرعات القوات المسلحة لصندوق تحيا مصر أمر مهم ولاسيما ان الصندوق يقدم خدمات كبيرة جدا، مضيفا أن التبرع الخاص بالجيش للصندوق يعد تبرع للشعب المصري.





وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يقوم بأداور هام في مختلف الأزمات، لافتا إلى أن الجيش تبرع من أمواله الخاصة ومن اموال الضباط وضباط الصف والجنود للمصريين تعبير عن وحدة الشعب مع الجيش.





وأكد رئيس هيئة الشئون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أن المرحلة التي تمر بها مصر في غاية الدقة والحساسية وتستلزم التكاتف وتضافر كل الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا الذي يضرب العالم كله بكل شراسة.











