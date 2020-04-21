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فن

تقليد وفبركة.. هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:11 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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محمد نحلة

تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم كبير بعد إذاعة الحلقة الأولى من برنامج المقالب الخاص بها ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي" ويعرض على مجموعة قنوات "إم بي سي".


وبسبب الانتقادات التى وجهت للعمل تصدرت فيفي ترند "تويتر" وجاءت التعليقات كالآتي: "برنامج رمضاني جيه علي mbc masr ..اسمه #خلي_بالك_من_فيفي  كميه ال fake الي بتحصل كتيير بجد بجد يعني و زينه اوفر بطريقه بشعه بلبسها و بكل حاجه حرفيا يعني مش منظر برنامج يجي في رمضان من اول البرومو  البرنامج والفستان الي فيفي عبده لابسه حرفيا مش منظر رمضان Woman facepalming..الكورونا أرحم من فيفي عبده".


وقالت أخرى: "‏انا حاسة ان برنامج فيفي عبده ده شبه برنامج المشاغب بتاع ابراهيم سعيد صح🤔 لو كدة بقى يبقى رامز بيقلد في لون الشعر وفيفي في البرنامج هو مفيش غير الكابتن اللي بيتقلد هنا ولا ايه!".


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