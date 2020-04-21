زوجة رمضان صبحي تعلن عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.. صور

أعلنت حبيبة اكرامى، زوجة رمضان صبحى لاعب الاهلى، أن هناك العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفتها واسمها.





ونشرت "حبيبة"، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن "الحسابات"، الخاصة بها وعلقت قائلة "هذه حساباتى فقط لاتنخدع😉".





جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.



