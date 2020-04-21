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منوعات

زوجة رمضان صبحي تعلن عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:53 م
رمضان صبحى وزوجته
رمضان صبحى وزوجته حبيبه اكرامى
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محمد بدران
أعلنت حبيبة اكرامى، زوجة رمضان صبحى لاعب الاهلى، أن هناك العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفتها واسمها.

ونشرت "حبيبة"، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن "الحسابات"، الخاصة بها وعلقت قائلة "هذه حساباتى فقط لاتنخدع😉".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.
زوجة رمضان صبحي تعلن عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.. صور
زوجة رمضان صبحي تعلن عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.. صور
زوجة رمضان صبحي تعلن عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.. صور
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