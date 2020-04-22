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فن

كاظم الساهر ينعي عازفًا في فرقته الموسيقية.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:53 ص
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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مصطفى كرم
نعى الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحد عازفي العود في فرقته الموسيقية.
ونشرت صفحة كاظم الساهر، صورة العازف محمد علي عباس، وعلقت عليها: "الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون". 

وطرح كاظم مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "آه وآهين" فى عيد الحب.

الأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر، الذي أشرف بنفسه على تسجيل وتجهيز الأغنية، لتكون الأغنية هدية للجمهور العربي في عيد الحب.

وأعلن المنتج وليد منصور، عن إحياء الفنان كاظم الساهر حفلاً غنائياً في مصر، بعد غياب 12 عامًا، عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.
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