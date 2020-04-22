بعد اختفاء شهر ونصف.. هشام عباس يظهر على إنستجرام

نشر الفنان هشام عباس صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها وهو داخل سيارته.





ويعتبر هذا هو أول ظهور له بعد اختفاء من علي "انستجرام" لمدة تزيد عن شهر ونصف الشهر.





وأحيا هشام عباس حفلا "لايف"، أمس الأول، الاثنين، جمعته مجددا بالفنان حميد الشاعري، حيث كان للثنائي أعمال كثيرة جمعتهما منذ فترة التسعينيات.





ونالت الصورة اعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين : " عاوزين نشاط اكتر يلا يا هشام كنتوا منتهى الجمال انت وحميد امبارح"، و" يا اتش .. سيبها تحبك"، و" رمضان كريم يا اتش"، و" ليالي الحظر لها إحساس ما يوصفشي، لو أحكي عليه و أغني يا ناس، ما أبطلشي".



