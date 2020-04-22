AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد اختفاء شهر ونصف.. هشام عباس يظهر على إنستجرام

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان هشام عباس صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها وهو داخل سيارته.

ويعتبر هذا هو أول ظهور له بعد اختفاء من علي "انستجرام" لمدة تزيد عن شهر ونصف الشهر.

وأحيا هشام عباس حفلا "لايف"، أمس الأول، الاثنين، جمعته مجددا بالفنان حميد الشاعري، حيث كان للثنائي أعمال كثيرة جمعتهما منذ فترة التسعينيات.

ونالت الصورة اعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين : "عاوزين نشاط اكتر يلا يا هشام كنتوا منتهى الجمال انت وحميد امبارح"، و"يا اتش .. سيبها تحبك"، و"رمضان كريم يا اتش"، و"ليالي الحظر لها إحساس ما يوصفشي، لو أحكي عليه و أغني يا ناس، ما أبطلشي". 

وكان هشام عباس قد طرح ألبوم "عامل ضجه" نهاية عام ٢٠١٩ و صور أغنية "الفترة اللي فاتت" على طريقة الفيديو كليب والذي حقق نجاحا كبيرا وإعجاب شديد من الجمهور على اليوتيوب و مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عليش يوجه رسالة ساخرة لمتابعيه

اخلص يابني عايز أنام.. هشام الجخ بصحبة محمد منير

في اليوم العالمي للمرأه.. رامي صبري :لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه

نانسي عجرم تتضامن مع تعليمات الحد من تفشي كورونا.. بهذه الطريقة

نور تنشر صورة من فيلم ظرف طارق.. ومتابعون: «سيبي المثلث في حاله»

سامح حسين يروج لـ الشلولو في أحدث ظهور على انستجرام

ترشيحاتنا

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

مشروب طبيعي لرفع المناعة ومحاربة الأمراض

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور

بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور

أبز فيديوهات التوك شو..تعليق قوي من أحمد موسى على قرارات الأعلى للإعلام بشأن مقال "نيوتن ويكشف عن 3 سيناريوهات لرمضان..والصحة تعلن عن موعد التوصل للقاح معالج للفيروس

رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر التجهيزات النهائية لمراسم استقبال السيسي بالإسماعيلية.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 20 صورة لـ فيفي عبده

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ S-Class الجديدة على حلبة نوربورجرينج .. صور