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فائض في السلع.. التموين: خصومات تصل لأكثر من 20% في معارض أهلاً رمضان.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:05 ص
السلع الاساسية
السلع الاساسية
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هاني حسين
قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، إن معارض أهلا رمضان عبارة عن معارض مركزية في عواصم المحافظات لبيع السلع الغذائية، ولكن هذا العام وفي ظل انتشار فيروس كورونا تم الاتفاق مع 79 منتجًا، من منتجي شركات المواد الغذائية والسلاسل التجارية  لبيع منتجات معارض أهلا رمضان.

وأضاف أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  كافة السلاسل التجارية تشارك في معارض اهلا رمضان.

وأوضح مساعد وزير التموين، أننا نقدم منتجات معرض أهلا رمضان من خلال 1300 مندوب لأكبر شركتين للتجارة الإلكترونية ويتم عرض المنتجات بشكل إلكتروني.

وأشار أيمن حسام الدين إلى أن نسبة الخصومات في معارض اهلا رمضان تصل لـ أكثر من 20%.

ولفت أيمن حسام الدين إلى أن هناك فائضاً ووفرة كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية؛ بفضل التخطيط السليم للدولة المصرية التي سعت لتوفير مخزون استراتيجي كبير لمواجهة الأزمات".
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