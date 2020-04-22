دولة في غرب آسيا تطلب استضافة دوري الأبطال

قال داتو ويندرسون جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنهم يدعمون كافة الخيارات التي تضمن إكمال دوري أبطال آسيا للمحترفين 2020،

مشيرًا إلى أن هذا الملف، يتصدر أجندة الاتحاد القاري في الوقت الجاري في اجتماعاته ومناقشاته اليومية.





وتابع ويندرسون في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، أن الاتحاد الآسيوي يخطط لجميع السيناريوهات المحتملة في حال استمرار فيروس كورونا إلى ما بعد أغسطس المقبل، مشددًا على ضرورة إكمال البطولات الآسيوية بعد أن يصبح الوضع آمنًا.





وواصل: "الأقرب أن يتم استئناف دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل بنظام البطولات المجمَّعة، ولدينا طلبٌ من دولة في غرب آسيا، لا أستطيع الإفصاح عن اسمها الآن، لاستضافة مباريات المجموعات الأربع".







وأكمل: " سنواصل المشاركة والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لاستكشاف كافة الخيارات الممكنة من أجل إكمال موسم 2020، مع وضع سلامة اللاعبين والمشاركين في مقدمة اهتماماتنا".





وكشف عن تواصلهم مع الاتحاد السعودي في كافة الإجراءات التي اتخذها الأخير، قائلًا: "نحن نشجع القرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي، مثل إيقاف المباريات مؤقتًا، وتخفيض رواتب اللاعبين، مع الالتزام بحلول عادلة بين الأندية واللاعبين".





ورفض الأمين العام للاتحاد الآسيوي التعليق على العقوبات التي ستتَّخذ من قِبلهم ضد الاتحادات التي تواصل منافساتها على الرغم من انتشار جائحة كورونا، والأندية التي تجبر اللاعبين على تخفيض رواتبهم.





وعن بوادر توجه بعض الاتحادات الأهلية، التي تتبع لهم، لإلغاء مسابقات 2020 بسبب ظروف أزمة كورونا، ودورهم في ذلك، أجاب: "آسيا قارة كبيرة، وظروف كل بلد تختلف عن الآخر، لذا ندع هذه المسألة للاتحادات، وأصحاب المصالح، والحكومة المحلية لاتخاذ القرارات المناسبة".





