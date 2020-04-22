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رياضة

نجم الزمالك السابق يحدد مواعيد استئناف الدورى الممتاز

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:05 م
أكرم عبد المجيد
أكرم عبد المجيد
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يسرى غازى
كشف أكرم عبد المجيد، نجم نادى الزمالك السابق، عن المواعيد المطروحة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كان رضا البلتاجي تقدم بمقترح فى البرلمان بعودة النشاط الرياضى على أن يقتصر تفعيله على الفريق الأول فى كل اللعبات دون قطاعات الناشئين أسوة بالقطاع المصرفى والشركات حرصا على تخفيف الأعباء عن عناصر المنظومة الرياضية.

وقال أكرم عبد المجيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إن شاء الله الدوري الممتاز يبدأ والتدريبات للفرق تعود من نصف شهر مايو القادم على أن تبدأ لقاءات الممتاز في نصف يونيو المقبل".

وأضاف: "بالنسبة للدرجات الأخرى من المسابقات المحلية، سوف تبدأ تدريبات آخر شهر مايو فى اعتقاده، على أن تنطلق المباريات آخر شهر يونيو المقبل فيما تبدأ منافسات الدوري الجديد آخر شهر سبتمبر القادم".

وأوضح أنه سوف يكون هناك حلول لهذا الفيروس خلال الأسبوعين القادمين، وكل الأمور تعود لطبيعتها بما فيها شتى المجالات الرياضية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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