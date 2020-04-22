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أخبار العالم

أكبر حصيلة وفيات.. روسيا تسجل أكثر من 5000 إصابة كورونا جديدة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 57  حالة وفاة جديدة و5236 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال مركز العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد أصبحت 513 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57999 إصابة.

وتماثل 547 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 4420 شخصا.

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليما في مقدمتها العاصمة موسكو (2548 إصابة)، مضيفة أن  43.4% من المرضى الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض.

وتتصدر موسكو بفارق كبيرة قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا، وتعود إليها 261 من إجمالي عدد الوفيات، و31981 من مجموع الإصابات المؤكدة بالعدوى في البلاد.

وتمثل أرقام اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا.
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