جمعية رجال الأعمال: مصر تعاملت باحترافية شديدة في مواجهة أزمة كورونا

أكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن الدولة المصرية تعاملت مع إدارة ازمة وجائحة كورونا باحترافية شديدة وفي جميع الاتجاهات الصحية والاقتصادية والاجتماعي.





وأضاف "عيسي"، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال لبحث التداعيات المختلفة لأزمة كورونا علي الاقتصاد المصري، أن مصر نجحت في تحقيق التوازن بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية فيما يتعلق بحماية العمال والمواطنين من خلال الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بجانب استمرار العمل والانتاج.





واشاد رئيس جمعية رجال الأعمال، بحزمة الحوافز الاقتصادية ومساندة الدولة للقطاعات الأكثر تضررًا ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن النظرة ايجابية لمصر في تحقيق معدلات نمو خلال عام 2020 إلا أن القطاع الخاص يطمح في المزيد من الخطوات الداعمة لاستعادة الاقتصاد عافيته والحفاظ علي صحة الانسان وتعزيز القدرة المالية للشركات للوفاء بإلتزماتهم المختلفة.