بالورود والحلوى.. 18 متعافى جديدا من كورونا يستقبلون خبر شفائهم

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود العظيمة التي يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار "الزم بيتك.. تحمى نفسك وأهلك".



