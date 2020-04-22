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محافظات

بالورود والحلوى.. 18 متعافى جديدا من كورونا يستقبلون خبر شفائهم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:21 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا في الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج 18 حالة بينهم أطفال من مصابي فيروس كورونا اليوم الأربعاء، من الحجر الصحى عقب شفائهم وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود العظيمة التي يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدا المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار "الزم بيتك.. تحمى نفسك وأهلك".

كما طمأن وكيل الوزارة الأهالى على باقى المصابين، مؤكدا أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من ابطال الحجر الصحي وسيتولى خروجهم تباعا إن شاء الله بعد إتمام شفاؤهم.

فيما سادت الفرحة المتعافين وتم استقبالهم خبر تعافيهم بالورود والحلوى والبالونات.
بالورود والحلوى.. 18 متعافى جديدا من كورونا يستقبلون خبر شفائهم
بالورود والحلوى.. 18 متعافى جديدا من كورونا يستقبلون خبر شفائهم
بالورود والحلوى.. 18 متعافى جديدا من كورونا يستقبلون خبر شفائهم
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