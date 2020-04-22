هل تقبيل الزوجة ومداعبتها في نهار رمضان يبطل الصيام .. البحوث الإسلامية يجيب

واستشهد بما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقبل ويُباشر، وكان أملككم لإربه»، وعند المالكية: أنها تحرم إن خاف الإنزال، لذا يفرق بين الشاب والشيخ.



حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

قال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سابقا ان الشرع جعل للصوم ضوابط وأحكاما ومن هذه الضوابط الإمساك عن المفطرات من الفجر وحتى غروب الشمس ومن هذه المفطرات الشهوة ودواعيها خاصة اذا اثرت وترتب عليها امور كثيرة.

وأضاف في فتوى مسجلة على موقع دار الإفتاء أنه في حالة ما اذا قبل الزوج زوجته بقصد اللذة او الشهوة فسد صومه ووجب عليه الكفارة والتوبة والاستفغار لله أم اذا كانت القبلة ليست بقصد الشهوة فقد أجمع بعض العلماء فهو مكروه شرعا ولا يبطل صومه.

وأوضح العجمي انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقبِل زوجاته في رمضان ولكن كما قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها : أنه كان يملك "إربا" أي كان يستطيع التحكم في نفسه، وعلى ذلك فمن يعتقد انه لن يستطيع التحكم في نفسه وشهوته فلا يفعل وإن كان لديه القدرة على التحكم فلا مانع وإن كان تركه أفضل سدا للذرائع.



نصيحة علي جمعة للباحثين عن وسائل تسلية الصيام

حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، من قضاء ساعات الصيام برمضان في هذا الجو من التسلية.









وقال «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن شهر رمضان المبارك هو فرصة عظيمة لإصلاح النفس والحال مع الله، والعودة إلى الفرقان والوضوح، فتكون فارقا بين الحق والباطل، جامعا لخصال الخير، نبيلا في صفات الأخلاق.









وأوضح أنه ينبغي أن نتذكر القواعد والمبادئ في رمضان والناس تجوع لله، وتترك عاداتها لله، وتعيش في هذا الجو الذي نرجو أن يكون جوا رحمانيًا وليس جوا شيطانيًا مليء باللهو كما أراده الأبالسة لله.







وأضاف: "احذر أيها المسلم أن تقضي ساعات صيامك في الجو الإبليسي بحجة تسلية الصيام، سلِ صيامك بذكر الله، والدعاء واعلم أن الله حرم عليك ما أباحه في غير الصيام من الطعام والشراب والشهوة المباحة، فمن باب أولى أن تتجنب ما حرمه عليه ولم يبحه في وقت من الأوقات كالنظر إلى المحرمات والإثارة والضجيج هناك وهناك".









نصائح على جمعة لتجنب الملل من الطاعة في رمضان



