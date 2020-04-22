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أخبار العالم

أستراليا تنضم للدول المطالبة بفتح تحقيق مع الصحة العالمية بشأن كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:46 م
استراليا تنضم للدول
استراليا تنضم للدول المطالبة بفتح تحقيق مع الصحة العالمية بش
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قسم الخارجي
أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، أن الوقت الحالي ليس مناسبا لفتح تحقيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أخبر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأن الوقت الحالي يستلزم "الالتحام والتماسك"، وأن تحميل مسؤولية منشأ الفيروس وكيفية التعامل معه يجب أن يجري بعد انتهاء الأزمة، بحسب "رويترز".

وأضاف بيان الرئاسة أنه على الرغم من دعوة الرئيس الفرنسي للتمهل في فتح تحقيق مع المنظمة، فهو يؤكد وجود "مشاكل" في تعامل المنظمة مع الفيروس أثناء بدء الجائحة.

وقالت الحكومة الاسترالية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء موريسون طلب الدعم لفتح تحقيق دولي بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد في اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأثار مسعى أستراليا لبدء تحقيق مستقل بشأن منشأ الفيروس وتفشيه ومدى استجابة منظمة الصحة العالمية له، انتقادات حادة من الصين التي اتهمت المشرعين الأستراليين بتلقي التوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية لأول مرة بانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يعتقد أنه نشأ في سوق في مدينة ووهان بوسط الصين، يوم 31 ديسمبر العام الماضي. ووصل مسؤولو المنظمة إلى ووهان يوم 20 يناير بعد انتشار الفيروس في ثلاث دول أخرى.

ومنذ ذلك الحين أصاب الفيروس نحو 2.3 مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 160 ألفا، وفقا لوكالة "رويترز".
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