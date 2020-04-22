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أخبار العالم

ترامب يأمر البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي سفينة إيرانية تستفز سفن بلاده

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ أنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية بضرب وتدمير السفن الإيرانية التي تستفز سفن بلاده في البحر.
وكتب ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : "أمرت البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية ايرانية تستفز سفننا في البحر".
ولم ينوه ترامب إلى أي حادث محدد لكن تغريدته الأخيرة تأتي بعد تنديد الجيش الأمريكي يوم الأربعاء الماضي باقتراب زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج العربي.
وأصدر الجيش الأمريكي بيانا جاء فيه: "إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قامت بعمليات اقتراب ومضايقة خطيرة لسفن للبحرية في الخليج العربي" .. واصفا تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي بأنها "خطيرة واستفزازية".

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