حكم من يفسد الطرقات على الناس بإلقاء القمامة والقاذورات

حكم الدين فيمن يفسد الطرقات على الناس بإلقاء القمامة والقاذورات فيها ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجله له.





واجاب "وسام"، قائلًا: أن هذة سلوكيات ينهى عنها الإسلام ويحث على ضدها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ((وإماطة الأذى عن الطريق صدقة)) ويقول إن من مراتب الإيمان أن يمط المسلم الأذى عن طريق الناس.





وأشار الى أن من حق الطريق عدم رمى الاذى وعدم تكسير الارصفة وعدم تقطيع الاشجار غير المؤذية، ومراتب الاذى عن الطريق هى من مراتب الايمان وعكس ذلك، ان يضع الإنسان الاذى فى طريق الناس فهذة من الخصال التى نهى عنها الاسلام.



