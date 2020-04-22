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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا فى مستشفى العزل بملوى إلى ٤٦ شخصا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:28 م
مستشفى العزل بملوى
مستشفى العزل بملوى
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ايمن رياض

أرتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بين المرضى المصابين داخل العزل الصحي بمستشفى ملوي إلى ٤٦ شخصا وتقرر خروجهم من المستشفى بعد سلبية نتائج التحاليل النهائية. 


واحتفل الطاقم الطبي بخروج ٥ متعافين جدد ليرتفع العدد إلى ٤٦ حالة من محافظات الفيوم وأسيوط وبنى سويف 


كان مستشفى العزل بملوي قد افتتاحها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في ٣ أبريل الماضي بشكل استثنائي لاستقبال مرضى كورونا من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط بعد أن خصصتها وزارة الصحة كإحدى الطرق الاستباقية للتعامل مع الوباء .

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