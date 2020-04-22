نرمين الفقي تهنأ متابعيها بشهر رمضان.. شاهد





ونشرت نرمين الفقي صورة لها عبر إنستجرام وعلقت عليها قائلة "رمضان كريم".









وخطفت نرمين الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.









يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".









حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

هنأت الفنانة نرمين الفقي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بقرب حلول شهر رمضان المبارك.