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محافظات

عزل إجبارى لسكان عقارين فى الاقصر بعد ظهور إصابة بكورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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شمس يونس
أصدر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بظهور عدة حالات إيجابية بفيروس كورونا بهما، والعقاران احدهما بشارع السوق والآخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوي الفيروسية .


وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الاجباري بالعقارين المذكورين.

   
يأتي ذلك في اطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.
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