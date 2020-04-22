الصحة العالمية: معظم سكان العالم معرضون للإصابة بـ كورونا

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مؤتمره الصحفي اليومي إنه ليس هناك شك في أن البقاء في المنزل وإجراءات الحظر وغيرها قد أوقفت تمدد الفيروس في العديد من البلدان، لكن يظل الفيروس خطيرا للغاية.









وأضاف أدهانوم أن الدلائل المبكرة تشير إلى أن معظم سكان العالم لا يزالون عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهذا يعني أن الفيروس يمكن أن يعود للاشتعال بسهولة، على الرغم من أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول أوروبية عديدة بدأ يستقر أو يتراجع "والبعض الذي تأثر في وقت مبكر من الوباء بدأ الآن يشهد عودة من جديد في الحالات".









وأكد أدهانوم أن أدهانوم أنه يجب على الدول اتباع نفس نهج التباعد لأن "الفيروس سيكون معنا لوقت طويل".









وتابع:"أن عدم الالتزام بإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي أحد أكبر المشكلات التي تواجه المنظمة في جميع أنحاء العالم في مكافحة فيروس كورونا".







