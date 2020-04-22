في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"

حرصت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.
وعلى الرغم من أن ويزو تتمتع بقوام ممتلئ إلا أنها تهتم بمظهرها، وتحرص على اختيار قطع الملابس التى تتناسب مع قوامها ، كما تعتمد على الإطلالات والألوان المبهجة التى تزيد من جمال إطلالتها.
تفضل ويزو التنوع بين الإطلالات المختلفة فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة سواء فى الملابس الكاجوال أو فساتين السهرة والملابس الكلاسيك، ولكنها تتابع أحدث صيحات الموضة وتختار ما يتناسب معها.
تعتمد الفنانة ويزو في إطلالاتها على تسريحات شعر شبابية وناعمة، وفي الوقت نفسه تواكب أحدث صيحات الشعر، مما جعلها محط أنظار جمهورها.
استطاعت ويزو بجمال تسريحات شعرها أن تشد انتباه الجمهور، فهى كل فترة تطل على متابعيها بلوك وتسريحة ولون جديد لشعرها، وذلك حرصا منها على التنوع.