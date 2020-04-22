AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:05 م
ويزو
ويزو
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت  الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر  على مشاركة  متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.


وعلى الرغم من أن  ويزو تتمتع بقوام ممتلئ إلا أنها تهتم بمظهرها، وتحرص على اختيار قطع الملابس التى تتناسب مع قوامها ، كما تعتمد على الإطلالات والألوان المبهجة التى تزيد من جمال إطلالتها.


تفضل ويزو التنوع بين الإطلالات المختلفة فهى لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة سواء فى الملابس الكاجوال أو فساتين السهرة والملابس الكلاسيك، ولكنها تتابع أحدث صيحات الموضة وتختار ما يتناسب معها.


تعتمد الفنانة ويزو في إطلالاتها على تسريحات شعر شبابية وناعمة، وفي الوقت نفسه تواكب أحدث صيحات الشعر، مما جعلها محط أنظار جمهورها. 


استطاعت ويزو بجمال تسريحات شعرها أن تشد انتباه الجمهور، فهى كل فترة تطل على متابعيها بلوك وتسريحة ولون جديد لشعرها، وذلك حرصا منها على التنوع.

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز إطلالات نجمة مسرح مصر "ويزو"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملفتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن أناقة إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

محتشمة ومبهجة .. 10 صور تكشف عن إطلالات هيا الشعيبي

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تبرز أناقة سمر يسري فى عيد ميلادها

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

على الموضة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هند عبد الحليم فى عيد ميلادها

كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

أول أيام رمضان 2020 .. استطلاع الهلال الليلة

بالأرقام.. الرئيس السيسي يكشف تطورات فيروس كورونا في 7 أسابيع.. فيديو

تحية لصاحب قرار الحرب والسلام ..رسالة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس

طريقة عمل أول اختبار منزلي لـ فيروس كورونا.. فيديو

شاهد دعاء الرئيس السيسى لمصر بأن يرفع الله عنها البلاء..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها

بشكل آمن ورخيص .. أفضل طريقة لـ تبييض الأسنان في البيت

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور