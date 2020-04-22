مع نجلتها.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد





وظهر أسما شريف منير بالصور مع نجلتها لارا السكري في احدث جلستها التصويرية وعلق عليها قائلة "بحبك يا نور عيني حتة مني.





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين" منورين " و" ربنا يخليكو لبعض " و" ربنا يحمهالك " و" إية الجمال ده كله ".









كانت الإعلامية وخبيرة المكياج أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.





وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.





شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها بصوره جديده لها حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.