دار الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان

وجه الدكتور خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والامة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.





وأضاف عمران خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن استطلاع الهلال، يعتمد على الرؤية والحسابات الفلكية، لافتا إلى أنه قد يحدث اختلاف في رؤية الهلال بين البلدان لاختلاف مطالع الرؤية.





وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن دار الإفتاء اعتمدت في رؤية الهلال على الرؤية البصرية، والحسابات الفلكية، مشيرا إلى أنه إذا نفت الحسابات الفلكية الرؤية البصرية كان إثبات رؤية الهلال معتمدا على الحسابات الفلكية.





و أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية ، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.



