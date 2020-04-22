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منوعات

احذر .. عرض جلدي غامض ينذر بإصابتك بفيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:48 م
تغير في لون الجلد
تغير في لون الجلد
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على صالح
حذرت أخصائية الأمراض الجلدية في كلية طب نورث وسترن، بالولايات المتحدة ايمي بالير، إنها شاهدت حوالي 30 حالة من الحالة التي يحيلها الأطباء  تلونا في أصابع القدم، بانها مرض جلدي ولكن في واقعها تكون احد اعراض فيروس كورونا 

وشددت بالير في تصريحات لها ترصد الاعراض الغريبة وتفسيرها لشبكة إن بي سي في شيكاغو، على ضرورة إجراء اختبار إضافي لتحديد ما إذا كانت حالة الجلد مرتبطة بالاصابة بمرض كورونا.

ويتساءل الأطباء الأمريكيون عما إذا كانت تلك الاعراض التي ظهرت على الحالة الجديدة المحالة التي ثبت اصابتها بكورونا تسبب تغير لون الجلد الى لون أرجواني أو أزرق أو أحمر في أصابع القدم، لاسيما وأنها اعراض ظهرت على العديد من مصابي كورونا في عدد من المناطق في الولايات المتحدة.

'وقالت بالير: نحن لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان ذلك العرض مرتبطًا بـ فيروس كورونا ام لا، ولكن عندما يكون شائعًا جدًا الآن أثناء الوباء ويحدث في المرضى الذين يعانون من أعراض أو يتأثرون بشكل خفيف، يبدو من قبيل الصدفة أنه قد يكون عرضا من الاعراض 

ومع ذلك ، أشارت أيضًا إلى أن عددًا قليلًا من المرضى الذين يعانون من حالة اصابة في الجلد أثبتت نتائج الاختبارات سلبية اصابتهم بالفيروس المستجد، على الرغم من أن الأطباء "لا يزالون يشكون في وجود علاقة".
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