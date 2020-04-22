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فن

لا مانع من كهربة الشعر.. أغرب ظهور لـ رضوى الشربيني على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور انستجرام 


وكتب معلقة على الصورة: لا مانع من كهربة الشعر هكذا اثناء الحظر...يهدها الكورنتينا 


يذكر أن  المذيعة رضوى الشربينى، وجهت رسالة للشعب المصرى، لمواجهة فيروس كورونا، قائلة خلال برنامجها "هي وبس: "العالم حاليا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"


 ونصحت، رضوى الشربينى، قائلة:" تناول الفيتامينات والبرتقال والليمون، يقوى المناعة ويقتل الفيروس.. وأكيد ربنا ليه حكمة لفيروس كورونا عاوز يشيل ذنوب من عند ناس.. وقد يكون عاوزنا نقرب أكتر منه". 


يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

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