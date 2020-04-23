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فن

برومو النهاية لـ يوسف الشريف يتخطى 1.6 مليون مشاهدة

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:00 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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سعيد فراج
حقق برومو مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، مليونا و655 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحه الأسبوع الماضي.

وكان الفنان يوسف الشريف تصدر تريند جوجل السعودية وذلك بعد نجاح برومو مسلسله الجديد "النهاية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020. 

وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولاقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود. 

المسلسل يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفى، تأليف عمر سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

يعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد فترة من الغياب عن الدراما، حيث كان احدث أعماله مسلسل "كفر دلهاب". 
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