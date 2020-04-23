أهالى منطقة أبو النمرس فى الجيزة يطالبون بردم مصرف ترسا

ناشد المواطن عماد محمد إبراهيم المقيم بمنطقة أبوالنمرس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم مصرف ترسا الذى يمر بالقرية لما يسببه من انتشار الأمراض لتراكم القمامة على جانبيه.





وقال فى رسالته: مصرف ترسا التابع لمركز أبوالنمرس امتداد شارع عثمان محرم بعد منطقة الكنيسة وبعض المزارعين يقومون برى أراضيهم بهذه المياه، وقد امتلأ بالمياه الراكدة والمتعفنة والقمامة والهيش والحشائش الضارة والرائحة الكريهة ليصبح مجرى لنشر التلوث والأمراض.

وناشد المسئولين ضرورة تغطية المصرف رأفة بحال الأهالى سكانى المنطقة التى يمر بها هذا المصرف.





للتواصل مع الشاكى : 0100213365





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



