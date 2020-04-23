سالي عبدالسلام تقدم برنامج "بطّل هبد" في رمضان

تقدم المذيعة سالى عبدالسلام برنامج بطل هبد فى رمضان من خلال محطات راديو شركة النيل لاذاعه نغم FM ميجا FM راديو هيتس وشعبى FM.









وتتحدث سالى عبدالسلام عن أهم الهبد عبر التاريخ وتقدم سالى 30 حلقه يوميًا خلال شهر رمضان الكريم الساعه 4:45 مساء والإعادة يوميًا الساعة 11:15 صباحًا.









وعبر إذاعة نجوم FM أيضًا، تقدم جيهان عبدالله، فوازير شهر رمضان الكريم فى برنامج كلام شهرزاد يوميًا فى 30 حلقه من الفوازير وتروى جيهان عبدالله " شهرزاد " فزوره يوميًا الساعه 4:15 مساءً.







وتتحدث الفوازير عن بعض الأشخاص المعروفين وبعض الأماكن المعروفه وأشياء متنوعه ترسل اجابات الفوازير عن طريق الموقع الخاص بمحطه نجوم FM يوميًا.









فيما تقدم الممثله الشابه جيلان علاء مسلسل نجمة نوفل شباك ويشاركها بطوله المسلسل الفنان أمجد الشرقاوى وتقدم جيلان 30 حلقه كوميديه يوميًا على محطات الراديو شعبى FM وميجا FM وراديو هيتس ونغم FM يوميًا الساعه 5.45 مساء خلال شهر رمضان الكريم وقصة المسلسل جيلان علاء "نجمة" وتجسد دور عفريتة تفشل فى تحقيق أمنيات نوفل والذى يجسده أمجد الشرقاوي.