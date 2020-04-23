11 ألف طائر نافق ومريض في ألمانيا خلال أسبوعين

تم العثور على الآلاف من الطيور وهي ميتة في ألمانيا، مما دفع مجموعة من العلماء للبحث والدراسة في هذه الظاهرة.





ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية فقد تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة من الطيور النافقة والمريضة، في ألمانيا، خلال الأسبوعين الماضيين.





وظهر على أعراض الطيور المريضة مشاكل في التنفس وعدم تناول الطعام وعدم محاولة الهرب، ووجدت أول نتائج الاختبارات المعملية على الطيور النافقة عدوى بكتيرية معروفة في المملكة المتحدة منذ التسعينات، والتي تؤثر على الطيور، وتم الإبلاغ عن أول حالة مصابة به في عام 2018.





ومن المتوقع إجراء المزيد من الاختبارات على الطيور خلال الأيام القليلة القادمة، وتتسبب العدوى المكتشفة في حدوث التهاب رئوي للطيور خاصة الزرقاء، ولا توجد تقارير تفيد بأنه يؤثر على أي حيوانات أخرى باستثناء الطيور.





وقالت الدكتورة بيكي لوسون أخصائية الأمراض في جمعية علم الحيوان في لندن، أن هذا المرض يعد مؤثرا على الطيور الزرقاء، متابعة أن التحقيقات ما زالت جارية.



