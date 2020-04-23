النهاية.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل يوسف الشريف

حددت قناة on مواعيد عرض مسلسل "النهاية " للفنان يوسف الشريف خلال شهر رمضان.





ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً .



