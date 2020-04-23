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فن

النهاية.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل يوسف الشريف

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:08 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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أحمد إبراهيم
حددت قناة on مواعيد عرض مسلسل "النهاية " للفنان يوسف الشريف خلال شهر رمضان. 

ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً .

مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد غياب عامين عن الدراما منذ اخر اعماله مسلسل "كفر دلهاب".  
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