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مرأة

10 فوائد لتناول القهوة بدون سكر

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:35 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد شرب القهوة بدون سكر.

▪︎الحفاظ على نشاط الدماغ، ودعم قوة الذاكرة. 
▪︎الإبقاء على نشاط الأعصاب، ووقاية الجسم من الإصابة بالزهايمر. 
▪︎تحسين الحالة النفسية للشخص.
▪︎ تخليص الجسم من السموم والجراثيم.
▪︎ المساعدة على فقدان الوزن، وحرق الدهون بصورةٍ سريعة، لا سيّما الدهون المتراكمة في منطقة البطن. 
▪︎تقليل احتمالية تعرض الجسم للإصابة بالالتهابات، ما يعني حمايته من أمراض القلب.
▪︎ إمداد الجسم بالفيتامينات المُتعددة، مثل: (B2,B3,B5)، إضافةً إلى عناصر المنغنيز، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم. ▪︎تخفيض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 
▪︎الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، إلى جانب سرطان الكبد؛ لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة. 
▪︎وقاية الجسم من مرض باركنسون، وذلك بشربها مرتين خلال اليوم. 
▪︎زيادة معدل مادة الدوبامين في الجسم، وهي مادةٌ كيميائيةٌ تتفاعل في الدماغ، وتؤثر على طبيعة مشاعر الفرد وسلوكياته كالانتباه. 
▪︎محاربة الاكتئاب، ورفع معدل الشعور بالسعادة.
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