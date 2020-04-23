توقعات باستمرار حالة العزل الطبي والإغلاق حول العالم حتى 2021





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الوضع الآن لا يشير إلى التحسن التام، فإن كل التوقعات تشير إلى أن الجائحة مستمرة مع المواطنين حول العالم مدة طويلة من العام الحالي.





وأشار كريس ويتي، الطبيب البريطاني، إلى أن الجائحة لن تنتهي قبل حلول عام 2021، وأن ارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية ستستمر في جميع أنحاء العالم فترة طويلة لا نعلم حتى الآن متى ستكون نهايتها.





جدير بالذكر أن الإغلاق وحظر التجول قد يستمرا أيضا وأن إعادة الحياة لطبيعتها وفتح المحلات والمولات التجارية قد تكون مجازفة في الوقت الحالي.



بعد أكثر من شهرين من الحجر الصحي الذي فرضته دول العالم على مواطنيها بسبب تفشي جائحة كورونا، بدأ العالم يتساءل: "متى تكتب النهاية لذلك المرض والعودة للحياة الطبيعية؟".