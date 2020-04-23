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رياضة

أندية الدوري الإنجليزي تتفق على موعد إنهاء البريميرليج

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:52 ص
لقب الدوري الإنجليزي
لقب الدوري الإنجليزي
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محمد السعيد
اتفقت أندية الدوري الإنجليزي، على ضرورة إنهاء مسابقة البريميرليج، بحلول يوم 31 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي اتفقت على انهاء مسابقة الدروي الإنجليزي بحلول  يوم 31 يوليو المقبل، بعد توقفها مؤخرا بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأضافت الصحيفة، أن هذا الاتفاق يعني أن مسابقتي دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يمكن أن يتم استئنافهما في شهر أغسطس المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة البريميرليج لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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