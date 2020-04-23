50 مصابًا بكورونا في سفينة ايطالية يدخلون الرعب على المدينة المنكوبة

في 29 يناير رست السفينة كوستا أتلانتيكا التي ترفع العلم الايطالي قبالة سواحل نجازاكي اليابانية، وقبل الامس أعلنت عن إصابات جديدة بين أفراد السفينة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، وفق ما ذكرت صحيفة يو اس ايه توداي.

وحتى قيل الأمس الثلاثاء كانت الحالات لا يتجاوز الخمسة لتزيد أمس لـ 34 حالة، وتزيد اليوم لخمسين حالة.

ويزيد ذلك القلق من الضغط على مستشفيات المدينة إذا ساءت أحوال المصابين.

وقال مسؤول في ناجازاكي –المدينة التي استهدفتها أمريكا بالقنبلة الذرية- : إن النتائج أظهرت الخميس أن 50 شخصًا على متن السفينة كوستا أتلانتيكا، من الطهاة أو ممن يقدمون الطعام، أصيبوا بالفيروس".

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن مريضًا نُقل إلى المستشفى في وقت سابق في حالة خطيرة الآن ووضع على جهاز للتنفس الاصطناعي.

وأشار إلى أن الحالات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن التأثير في سكان المدينة بعدما تبين أن بعض أفراد الطاقم كانوا قد غادروا منطقة الميناء برغم تأكيدات من الشركة التي تدير السفينة بأنهم سيبقون بها.