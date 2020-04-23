AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

50 مصابًا بكورونا في سفينة ايطالية يدخلون الرعب على المدينة المنكوبة

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي

 في 29 يناير رست السفينة كوستا أتلانتيكا التي ترفع العلم الايطالي قبالة سواحل نجازاكي اليابانية، وقبل الامس أعلنت عن إصابات جديدة بين أفراد السفينة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، وفق ما ذكرت صحيفة يو اس ايه توداي.

وحتى قيل الأمس الثلاثاء كانت الحالات لا يتجاوز الخمسة لتزيد أمس لـ 34 حالة، وتزيد اليوم لخمسين حالة.

ويزيد ذلك  القلق من الضغط على مستشفيات المدينة إذا ساءت أحوال المصابين.

وقال مسؤول في ناجازاكي –المدينة التي استهدفتها أمريكا بالقنبلة الذرية- : إن النتائج أظهرت الخميس أن 50 شخصًا على متن السفينة كوستا أتلانتيكا، من الطهاة أو ممن يقدمون الطعام، أصيبوا بالفيروس".

 وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن مريضًا نُقل إلى المستشفى في وقت سابق في حالة خطيرة الآن ووضع على جهاز للتنفس الاصطناعي.

وأشار إلى أن الحالات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن التأثير في سكان المدينة بعدما تبين أن بعض أفراد الطاقم كانوا قد غادروا منطقة الميناء برغم تأكيدات من الشركة التي تدير السفينة بأنهم سيبقون بها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء عملية إنزال طاقم السفينة الموبوءة بفيروس كورونا قبالة سواحل اليابان

سفينة جديدة تثير الذعر بسبب كورونا.. 4000 راكب ممنوعون من دخول كاليفورنيا

مصدر تفشي الوباء .. ما قصة السفينة الموبوءة بفيروس كورونا في أستراليا؟

إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية ترسو في اليابان بكورونا

الموت يحاصر 632 فردًا بسفينة إيطالية.. توقفت في اليابان وظهر الفيروس بين طاقمها

ترشيحاتنا

وزير بريطاني يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جونسون

على 4 ملاعب.. اتحاد الكرة يجهز سيناريو استكمال مسابقة الدوري

اسعار تويوتا TOYOTA اليوم من الوكيل فى مصر

توقعات باستمرار حالة العزل الطبي والإغلاق حول العالم حتى 2021

مفاجأة جديدة.. إصابة 7 أسود ونمور بحديقة حيوان نيويورك بفيروس كورونا

مواعيد عرض وقنوات مسلسلات رمضان 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تسجيل 3 إصابات.. استمرار سوق كوم الفرج بالبحيرة.. والأهالي يستغيثون.. فيديو وصور

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا