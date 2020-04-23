أحمد عيد عبدالملك: نجم الأهلى زمالكاوي





شريف حازم لاعب الأهلي السابق كان منتميًا للزمالك ، وكان ينتقد الزمالك، موضحًا أنه استمر 10 سنوات متتالية لا يفارق معسكرات المنتخب الوطني في الفترة من 2005 إلى 2015، وكان حسن شحاتة يثق في قدراته. وقال عبدالملك :









وأضاف أحمد عيد في تصريحات لـ قناة "الزمالك"، إظهار هوية انتمائي للزمالك مبكرًا كان سببًا في انقلاب الإعلام والحكام علي وإظهاري في شكل المشاغب مثير المشاكل ، مؤكدا أن الإعلام في مصر يسير في اتجاه واحد ، لاسيما أني كنت جريئًا وأفصح عن هويتي بشكل واضح وصريح.





وشدد أحمد عيد عبدالملك أن إعلان انتمائه لنادي الزمالك كان سببًا في انقلاب الإعلام عليه ووصفه باللاعب المشاغب على حد وصفه.





وكانت الجونة هي آخر محطات أحمد عيد عبد الملك مع الموسم الماضي بعد رحلة طويلة في الملاعب مع الزمالك وأهلي بنغازي الليبي وحرس الحدود.



