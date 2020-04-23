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أخبار البلد

رئيس الوزراء: الحكومة تدرس عودة الحياة لطبيعتها خلال مدى زمن محدد

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:16 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد أن نأقلم أنفسنا كمواطنين خلال المراحل القادمة على أن تكون حركتنا في الأماكن العامة والتجمعات يجب أن يكون لها الاجراءات الاحترازية لاتباعها، حتى لا ينتشر فيروس كورونا في مصر كباقي الدول.


وأضاف رئيس الوزراء، أن كل القيادات في الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية، درست خلال الفترة الماضية كيفية السير في طريق إعادة الحياة إلى طبيعتها على مدى زمني معين، مع اتخاذ اجراءات وقائية.

واجتمع مجلس الوزراء، لمناقشة قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وتطرق الاجتماع  الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.


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