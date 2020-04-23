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فن

منى فاروق تهنئ متابعيها بقدوم شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:44 م
منى فاروق
منى فاروق
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محمد بدران
هنأت الفنانة منى فاروق جمهورها بحلول شهر رمضان وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام .

ونشرت منى صورة وعلقت قائلة: " رمضان كريم🌙 وكل سنه وأنتم طيبين ❤️ ربنا يجعله شهر خير وبركة لينا جميعا".


يذكر أن احدث أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التى أفرزها مسلسل"الأب الروحى" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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