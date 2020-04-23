أهم أكلة في رمضان.. فوائد تناول الزبادي في السحور

يستعد الجميع لصيام شهر رمضان من اللية في أول سحور، وعادة ما نحرص على تناول اكلات خفيفة في السحور مع تناول الألياف التي تقلل العطش في نهار رمضان، وبالطبع لا يخلو السحور من كوب الزبادي الطازج الصحي .

بحس بموقع هيلث لاين ، اليك فوائد تناول الزبادي بشكل يومي للجسم :



1-يعمل على خسارة الوزن بشكل فعال لذا هو وجبة أساسية في أي نظام دايت

