أهم أكلة في رمضان.. فوائد تناول الزبادي في السحور

يستعد الجميع لصيام شهر رمضان من اللية في أول سحور، وعادة ما نحرص على تناول اكلات خفيفة في السحور مع تناول الألياف التي تقلل العطش في نهار رمضان، وبالطبع لا يخلو السحور من كوب الزبادي الطازج الصحي .
بحس بموقع هيلث لاين ، اليك فوائد تناول الزبادي بشكل يومي للجسم :
1-يعمل على خسارة الوزن بشكل فعال لذا هو وجبة أساسية في أي نظام دايت
2- يرطب الجسم ويقلل شعور العطش في الصيام
3-يحسن الزبادي صحة البشرة والشعر لما يحتويه من بروتين وكالسيوم و حديد
4- يحسن عملية الهضم لذا يفضل تناوله في السحور يوميا
5-يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن .
6-يقلل خطورة الاصابة بالسرطان
7- يقوي عضلاتك وعظامك وأسنانك
8- يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب و السكر .
9- يقوي جهازك المناعي
10- غني بالكالسيوم ولذلك يحميك من هشاشة العظام
11-مفيد للبشرة ويرطب الجلد الجاف