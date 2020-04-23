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بعد قرارات الحكومة.. حلقة استثنائية لـ أحمد موسى في على مسئوليتي الليلة

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:05 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
يقدم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، حلقة استثنائية اليوم في تمام العاشرة مساء.

ويطل أحمد موسى على مشاهديه من أجل متابعة وتحليل قرارات الحكومة المصرية وتخفيف ساعات الحظر خلال شهر رمضان الكريم، ومواجهة فيروس كورونا.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بالتهنئة للمحافظين، بحلول شهر رمضان المبارك، وتطرق إلى الترتيبات المتعلقة بحظر الحركة الجزئي خلال شهر رمضان، والتي أعلنها في تصريحاته منذ قليل.

وأعاد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد أن الحظر خلال شهر رمضان سيبدأ في الساعة 9 مساء ويستمر حتى 6 صباحًا، كما سيتم السماح للمحال والمراكز التجارية التي كانت تُغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، مع السماح للمطاعم بدخول العميل لشراء ما يطلبه، إلى جانب خدمة توصيل الطعام للمنازل، مع تطبيق الاجراءات اللازمة لتنظيم ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع وزيري الداخلية والعدل، على عودة بعض الخدمات الحكومية الرئيسية التي يحتاجها المواطن، المتوقفة منذ نحو شهر، وهي إعادة فتح مكاتب الشهر العقاري بدءًا من الأسبوع القادم لتقديم خدمات محددة، وعودة المحاكم للعمل فقط في جلسات إعلام الوراثة، تجنبًا لتعطيل مصالح العديد من الفئات.

وأضاف مدبولي أنه تم التوافق على البدء اعتبارًا من الأسبوع القادم في السماح لإدارات المرور بترخيص المركبات الجديدة، لحل مشكلة العربات الجديدة التي قام اصحابها بشرائها، ويحتاجون لإتمام إجراءاتها لاستخدامها.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد حتى الآن مدى زمني يمكن تقديره على مستوى العالم لانتهاء هذا الوباء، ليظل الحل في التعايش معه، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لافتًا إلى أن المرض سيبقى حتى ايجاد علاج واضح وحاسم، أو التوصل لمصل يقينا من هذا المرض، ولابد للبشرية كلها أن تتعايش معه بإجراءات محددة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر المبارك، فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا، مع الإعلان عن اجراءات واضحة للإرشادات اللازم اتباعها في كل مكان أو موقع، للوقاية من الفيروس.

وأوضح رئيس الوزراء أن قرارات الحظر خلال شهر رمضان، تستهدف إتاحة مجال للمواطنين للتحرك قبل موعد الإفطار وشراء احتياجاتهم، واتاحة فرصة لهم للشراء عقب الإفطار مباشرة حتى 9 مساء، منعًا للتزاحم والتكدس، على النحو الذي حدث في الأيام الأخيرة، وذلك  تمهيدًا  للتحرك بعد العيد في اتجاه إعادة الحياة تدريجيًا، وتأهيل المواطن لأهمية اتباع الإجراءات الوقائية، ليكون على وعي بأن هناك أوضاعا يجب عليه أن يتعايش معها. 
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