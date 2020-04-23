نجم تشيلسي يحدد وجهته المقبلة

تشتد المنافسة بين كبار الأندية في أوروبا، على ضم البرازيلي ويليان، نجم نادي تشيلسي، خلال انتقالات الصيف المقبل.





ويليان، البالغ من العمر 31 عامًا، يحق له الرحيل إلى أي نادٍ يرغب في ضمه، وينتهي عقده مع البلوز، بنهاية الموسم الجاري.





وسعى برشلونة بشدة، خلال السنوات الأخيرة إلى الحصول على خدمات ويليان، لكن الأخير دومًا ما عبر عن رغبته في البقاء بالنادي الإنجليزي.





فكرة ضم الجناح البرازيلي بالمجان، أشعل المنافسة بين كل من توتنهام هوتسبير، برشلونة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، كما اقتحم ليفربول عملية المفاوضات.





كانت مفاوضات التجديد بين ويليان وتشيلسي توقفت بصورة نهائية، بعد أن رفض النجم البرازيلي تمديد تعاقده لموسمين فقط، وطلب أن ينص العقد على 3 مواسم مقبلة، الأمر الذي لم يرض إدارة البلوز، وسياساتها.

وكشفت صحيفة سبورت ويتنس البريطانية، أن ليفربول بسبب أزمة كورونا الاقتصادية، قرر اللجوء إلى الصفقات المجانية أو غير المكلفة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى سرعة التفاوض مع ويليان.





ويليان أبدى موافقته المبدئية، خاصة أنه يرغب بحسب تصريحات صحفية سابقة، في البقاء بمنافسات الدوري الإنجليزي.