ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن وفاة حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، ذكرت الوزارة أن مقيم مصاب بفيروس كورونا ويبلغ من العمر 57 عامًا، توفي جراء الوباء.





وبهذا يرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في سلطنة عمان، إلى 9 حالات.





وكانت سلطنة عمان، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبذلك يصبح العدد الكلي 1716 حالة.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة العمانية إنه من بين حالات الإصابة الجديدة 33 حالة لعمانيين و69 حالة حالة لغير عمانيين.