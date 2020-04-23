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رياضة

اليو ديانج يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:33 م
اليوديانج
اليوديانج
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محمد بدران
حرص اليو ديانج لاعب النادى الأهلى على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" .


ونشر ديانج صورة وعلق عليها  قائلا "رمضان كريم لكل مسلم 🕌🌙🙏🏽ramadan karim likuli muslim 🕌🌙🙏🏽"


وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.


وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


وأفادت  دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن غدا الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.

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Ramadan Kareem to all Muslim 🕌🌙🙏🏽

A post shared by Aliou Dieng (@alioudieng_18) on

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