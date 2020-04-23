AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فستان غامق.. كارول سماحة تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:09 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.

وأطلت  كارول سماحة، بفستان مكشوف الاكتاف باللون البترولى الغامق وهو ما تماشى مع لون بشرتها وجعل إطلالتها انيقة ومميزة، ومن خلال هذه الصورة هنأت الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جميع إطلالتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطرق مختلفة لكى تتناسب مع إطلالتها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الشراشيب اللافتة.. سيرين عبد النور تصدم متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع.. نوال الزغبى تتألق بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

بـ قشر السمك.. سيرين عبد النور تكشف عن رشاقتها

بـ الأحمر النارى.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بالأحمر والذهبى.. درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok

بقبعة مختلفة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

توفيت بعد الولادة بأيام.. فيروس كورونا يمنع أمًا شابة من رؤية مولودها

الزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ زيزو لهذا السبب

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة

السيسي يهنئ الشعب التونسي والرئيس قيس سعيد بحلول شهر رمضان المعظم

رامز جلال يوجه رسالة لضحايا برنامجه الرمضاني

أب يواجه مفاجأة مزعجة بعد ترك هاتفه المحمول لطفلته عدة دقائق.. شاهد ما فعلته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا

بـ الحجاب ومجوهرات باهظة.. أحلام تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بـ فانوس كبير .. ليلى علوى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة