بـ فستان غامق.. كارول سماحة تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

نشرت الفنانة كارول سماحة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.





وأطلت كارول سماحة ، بفستان مكشوف الاكتاف باللون البترولى الغامق وهو ما تماشى مع لون بشرتها وجعل إطلالتها انيقة ومميزة، ومن خلال هذه الصورة هنأت الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة فى الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جميع إطلالتها.



