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فن

كارول سماحة تعلن عن عمل فنى جديد.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
كشفت الفنانة كارول سماحة عن مشاركتها فى عمل عربى جديد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقالت سماحة من خلال تغريدتها "  اليوم سجلنا بالاستوديو في #مصر عمل عربي جديد مشرف...تسمعونه قريبا"

وحقق فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.

تقول كلمات الأغنية :"مش هعيش محبوسة في سجن القلق ..هبقى حرة وعندي حق .. إفهم إن أنا عندي مبدأ طول حياتي ..بدي فرصة وفرصتين التالتة لأ .. مش هعيش مع حد سلبي .. وأصحي ألاقي عمري راح .. حد فاكر إن قلبي .. ملك ليه أو مستباح .. دي المشكلة والحل باين من زمان الحب بيموت لو ما حسش بالأمان".

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.
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