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عزل 755 مواطنا بعد إصابة 22 عاملا بمحافظة الشرقية .. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:08 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بها أكبر المناطق الصناعية وبها عدد كبير من العمال القادمين من عدة أماكن متفرقة. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: انه يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية في المصانع التي يظهر بها حالات إصابة؛ لافتا أن جميع المصانع تعمل بشكل طبيعي .

أكد غراب أن هناك أحد المصانع يعمل بـ 600 عامل ظهرت فيه 22 حالة إصابة؛ ومصنع اخر ظهر به 6 حالات؛ منوها انه تم عزل 755 شخصا في منازلهم ويتم متابعتهم يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن تسجيلها 232 حالة مصابه بفيروس كورونا كأعلى معدل إصابات يومي بكوفيد 19 منذ الدخول فى الأزمة منتصف فبراير الماضي.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 287 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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