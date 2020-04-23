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محافظات

التراويح في زمن الكورونا.. الآباء أئمة أسرهم في أول ليالي رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:48 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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مروة فاضل
مع بدء اول ليالي رمضان لجأت الأسر إلى أداء اول صلاة تراويح من المنازل عقب قرار إغلاق المنازل بسبب فيروس كورونا لمنع التجمعات. 

حيث اصطفت الأسر وقاد الآباء اول صلاة تراويح في المنازل دون تجمعات وسط فرحة الأبناء الصغار بقدوم شهر رمضان المبارك. 

وقال فايز السيد،  انه أدى صلاه التراويح في أول ليالي رمضان بصحبة زوجته وأبنائه الثلاث جماعة في المنزل وذلك عقب اغلاق المساجد خوفا من تفشي فيروس كورونا. 

واضاف،  انه تم تخصيص ركن بالمنزل وتم تزيينه كمصلي للأسرة ابتهاجا بقدوم رمضان. 

وأشار عادل عثمان،  أن أول صلاة تراويح قام بأدائها في المنزل بصحبة زوجته،  موضحا أن روحانيات رمضان في أي مكان وليست مقتصرة على المساجد. 

وتابعت هويدا على،  أن الله يتقبل الصلاة في أي مكان والإجراءات التي اتخذتها الدولة لصالح الجميع خوفا من تفشي كورونا.، موضحة انها أدت صلاة التروايح بصحبة نجلتها في المنزل. 

وأشارت،  شريفة حامد،  إلى أن أداء صلاة التروايح بالمنازل خلق نوعا من الألفة بين الاسرة المصرية وتشجيع الصغار على الصلاة. 

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت ، تعليق كافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان ، كإجراء احترازي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

حيث قررت،  حظر إقامة الموائد الرمضانية في محيط المساجد أو ملحقاتها.




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