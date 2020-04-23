AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوسف الشريف يجتاح تويتر قبل يوم من عرض النهاية

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:53 م
يوسف الشريف - النهاية
يوسف الشريف - النهاية
Advertisements
سعيد فراج
تصدر الفنان يوسف الشريف، قائمة البحث (تريند)، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قبل يوم واحد من عرض أحداث مسلسله «النهاية»، المنتظر عرضه غدًا الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك 2020. 

وحددت قناة on مواعيد عرض مسلسل "النهاية " للفنان يوسف الشريف خلال شهر رمضان. 

ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع ( 10:15 ) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً .

مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد غياب عامين عن الدراما منذ احدث اعماله مسلسل "كفر دلهاب". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهر الصايغ تخوض السباق الرمضاني بـ النهاية وحب عمري

أحلى زوجة في الدنيا.. يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد إنجي علاء

محمد مغربي يواصل تصوير مسلسل النهاية

شاهد.. برومو مسلسل يوسف الشريف النهاية

نمبر وان الحقيقي.. يوسف الشريف يتصدر تويتر بعد طرح برومو النهاية

إنجي علاء تستعرض أعمالها بمسلسل النهاية.. ومتابعون: شغل عالي أوي

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية: ضبط 4 تجار مستلزمات طبية وأمين مخزن متلبسين ببيع جهاز تنفس صناعي

أحد العمال لـ أحمد موسى: "إحنا بنكح تراب"

تمديد الحظر وفتح المولات.. تفاصيل قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا في رمضان

في ذكرى انتشاره.. هل يلقى فيروس كورونا مصير نظيره سارس؟

الأرصاد تحذر .. تفاصيل طقس أول 72 ساعة فى شهر رمضان

محافظ كفر الشيخ:عزل 600 أسرة بـ الزعفران لإصابة 5 حالات بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة المحاربة.. وفاة رضيعة عمرها 5 أشهر بـ فيروس كورونا

بـ الباروكة.. هبة مجدى تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

بملابس غجرية .. أشرف زكي يهنئ ابنته بعيد ميلادها .. والجمهور: شبهك جدا