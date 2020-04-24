انتظروني النهارده.. نيلي كريم تروج لمسلسلها "بـ100 وش".. شاهد

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لبوستر مسلسلها الجديد ب100 وش عبر صفحتها الرسمية على تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت معلقة على الصورة: انتظروني النهارده ورمضان كريم





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى،





تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عمليات النصب لتتصاعد كل قصة 5 حلقات.





مسلسل ب 100 وش يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيلي كريم ومن تاليف عمرو الدالي وأحمد وائل و اخراج كامله أو ذكري









يذكر ان شركة العدل جروب تعاقدت مع نيللى كريم، على بطولة مسلسل "سقوط حر" وذلك لتنافس به العدل جروب فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.





يشار إلى أن مسلسل "سقوط حر" هو التعاون الثالث بين العدل جروب والنجمة نيللى كريم بعد مسلسلى "سجن النسا" و"تحت السيطرة" اللذان حققا نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضهما.







