إيران تسجل 93 وفاة و1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا المستجد.





وسجلت إيران 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 88194.





كما سجلت 93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5574 .





وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 190 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم





وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوزت 2,7 مليون شخص، إذ زادت بواقع 80,3 ألف حالة خلال يوم.





وسجلت الجامعة في اليوم السابق 64,4 ألف إصابة جديدة.





وأضافت الجامعة أن فيروس كورونا "كوفيد 19" أسفرت عن مصرع 190858 شخصا، فيما تماثل للشفاء 738486 شخصا.





ولا تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأعلى إصابة ووفاة بفيروس كورونا، بنحو 870 ألف إصابة و50 ألف وفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.